شكرا لقرائتكم ماذا يفعل كهربا فى عزل فيروس كورونا ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعين محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب النادى الأهلى بـ المشروبات و الهواء الطلق من خلال التغلب على فيروس كورونا فى فترة العزل التى يتواجد فيها حاليا بعدما أثبتت إيجابية المسحة التى خضع لها اللاعب قبل مواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر.

و نشر كهربا صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام لتعرضه لأشعة الشمس فى الهواء الطلق معلقا : " صباح الخير .. الدنيا جميلة و مليانة ناس بتحبك و قوم أشرب مشروبك و أفتح الشباك و حس بحلاوة الدنيا " .

أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة اليوم السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويخوض المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.