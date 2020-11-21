شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا الثانية لحازم إمام ويلحق بقمة القرن أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد إمكانية لحاق حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، بفريقه فى مواجهة الأهلى، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكون اللقاء قمة تاريخية حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائي، الذى يسعى فيه الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الفريق الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربى.

وجاء تأكد إمكانية لحاق حازم إمام بالمواجهة المقبلة بعدما جاءت نتيجة المسحة الثانية له الخاصة بفيروس كورونا، سلبية، والتى خضع لها بالأمس حيث تم تفضيل استبعاده من لقاء نادى مصر من أجل تجهيزه بأفضل صورة لمواجهة الأهلى المقبلة وبذلك تأكد إمكانية لحاقه بالنهائى القارى بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد فريق الزمالك، لخوض مباراته أمام نادى مصر، مساء اليوم، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، التى يحمل الفريق الأبيض لقبها من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين.

وجاءت المسحة الأولى لحازم إمام، سلبية، بعد تعافيه من فيروس كورونا، وجاءت الثانية أيضا، سلبية، حيث يجهزه الزمالك للتواجد أمام الأهلى حيث من المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.