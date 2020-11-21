شكرا لقرائتكم خبر عن «غياث» لجودلفين يتوج بلقب أفضل حصان في العالم 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

فاز الجواد «غياث» نجم جودلفين بلقب أفضل حصان في العالم عن عام 2020، وذلك في حفل جوائز «كارتييه» الأوروبية للسباقات، الذي أقيم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حصول خيول الإمارات على 50% من إجمالي الجوائز في الحفل.

وجاء فوز «غياث» بالجائزة ضمن فئة الخيول الأكبر سناً، فيما ذهبت جائزة خيول الثلاث سنوات إلى المهر «بالاس بيير» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما توج الجواد «بطاش» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بجائزة بطل السرعة في الموسم الأوروبي.

ورفع «غياث» المنحدر من نسل الفحل «دباوي» حصيلة جودلفين إلى ثلاث جوائز في فئة أفضل حصان في العالم، وأعاد اللقب إلى خزائن الإسطبل الأزرق للمرة الأولى منذ عام 2001، في ظل موسم 2020 الاستثنائي الذي افتتحه «غياث» بلقب «كورنيشين كب» الذي خصص لخيول «جروب 1» وأقيم يونيو الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني، وأتبعه وضمن ذات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً بفوزه بلقب «كورال إكليبس» الذي جرى على مضمار «ساندوان بارك» البريطاني، ومن ثم الفوز بـ «جودمونت إنترناشيونال» الذي أقيم أغسطس من هذا العام على مضمار «يورك» في إنجلترا، رافعاً سجله إلى تسعة انتصارات في سباقات الخيل حول العالم.

أما المهر «بالاس بيير» المنحدر من نسل الفحل «كينغمان» فقد تألق في سباق «سان جيمس بالاس ستيكس» الذي خصص لخيول «جروب 1» وجرى في مهرجان «رويال أسكوت» صيف العام الجاري، وانتقل عقب ذلك إلى فرنسا حيث فاز في سباق «بري جاك لوماروا» ضمن ذات فئة سباقات الفئة الأولى، متغلباً على أسماء كبيرة في فئة خيول الثلاثة سنوات بحجم «بيناتوبو» و«كاميكو» و«سيسكين».

وحافظ الجواد «بطاش» على سجله الخالي من الهزائم، برصيد ثلاثة انتصارات في 2020، بعد فوزه في سباق «كينغز ستاند ستيكس» لخيول «جروب 1» ضمن سباقات مهرجان «رويال أسكوت» يوليو الماضي، وأتبعه الجواد المنحدر من نسل الفحل «دارك إنجل» بلقب تاريخي رابع على التوالي في سباق «كينغ جورج ستيكس» لخيول «جروب 1» الذي أقيم مطلع أغسطس 2020 في رابع أيام مهرجان «جودوود» في إنجلترا، ثم اختتمها باحتفاظه بلقب «ننثورب ستيكس» الذي خصص لذات الفئة الأولى وأقيم في 21 أغسطس على مضمار يورك البريطاني.

وفي باقي النتائج، ذهبت جائزة «فئة المهرات» من عمر ثلاث سنوات إلى «لوف» المملوكة لـ«مايكل تابور، ويريك سميث، والسيدة جون ماغنيه»، بعد تألقها في ثلاث مشاركات بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدان أبراين، بدأتها بلقب «الألف جينيز» البريطاني على مضمار «نيوماركت»، وأضافت إليه في شهر يوليو لقب «إنفيستك أوكس» بفارق هائل قدره تسعة أطوال عن أقرب منافسيها، ثم الفوز بلقب «يوركشير أوكس» في مضمار يورك قبل ثلاثة أشهر.

وللعام الثالث على التوالي، ذهبت جائزة «القدرة على التحمل» للجواد «سترادي فيرياس» المملوك لـ«بي إني نيلسين» بإشراف المدرب جون جوسدن، بعد إحرزه لقبين في سباقات الفئة الأولى، جاء الأول يوليو الماضي بفوزه بسباق «كولد كب» في مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني، وأتبعه بالفوز في سباق «جودوود كب ستيكس» على مضمار «جودوود».

وحصل «فان غوخ» المملوك لـ«مايكل تابور، ويريك سميث، والسيدة جون ماغنيه» على جائزة أفضل خيل من عمر السنتين، بعد فوزه في سباق «كريتيريوم إنترناشونال» الفرنسي الذي خصص لخيول «جروب 1» وجرى على مضمار «سانت كلاود»، ولتذهب جائزة أفضل مهرة في عمر السنتين إلى «بريتي غورجس» التي يشرف عليها جوزيف أبراين بعدما تألقت ابنة الفحل «لومان» في ثلاثة سباقات من أبرزها لقب سباق «فيليز مايل» في مضمار نيوماركت.

وحصل المدرب المخضرم جون جوسدن على جائزة الاستحقاق بسبب عمله المستمر في أعلى المستويات، وكونه سفيراً جيداً للرياضة وعضواً فعالاً منذ 41 عاماً، ويذكر أنه أشرف على أكثر من 3500 خيل فائزة خلال مسيرته الطويلة، وفازت خمس خيول كان يشرف عليها بجوائز «كارتييه» بحجم «إنيل» و«كينجمان» و«رورينج لايون» و«جولدن هورن».

