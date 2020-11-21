شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام نادى مصر فى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه نظيره نادى مصر، فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض لتحقيق الانتصار خلالها ومواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام نادى مصر مكونا من: "محمود جنش وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وشيكابالا وكاسونجو".

ويغيب عن مواجهة الليلة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف، فيما سيقود أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، الجبهة اليمنى للفريق، فى مواجهة الليلة بدلاً من حازم إمام، ظهير الفريق الأيمن، الذى غاب عن تدريبات الفريق فى الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تعافيه والتأكد من سلبية المسحة الطبية التى خضع لها، إلا أن الجهاز الفنى للأبيض، فضل إراحته وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.