شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الاهلى وأبو قير للأسمدة فى كأس مصر قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الأهلى لاستعادة لقب كأس مصر حينما يواجه أبو قير للأسمدة فى الخامسة عصر اليوم، السبت، فى دور الثمانية باستاد برج العرب بالإسكندرية، وفى حال فوزه يواجه الاتحاد السكندرى فى الأول من ديسمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للكأس فى الخامس من الشهر ذاته.

ويطمح الأهلى للجمع بين بطولتى الدورى وكأس مصر هذا الموسم، فقد فعلها 14 مرة سابقاً، كان أولها موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

واستهل الأهلي مشواره فى مسابقة كأس مصر بالفوز على بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32، فيما فاز على الترسانة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ 16 من البطولة المحلية،فيما بدأ أبو قير للأسمدة مشواره بالفوز على الإنتاج الحربي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فيما فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى دور الـ16 من البطولة المحلية.

ويفقد الأهلى فى مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعى الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا، فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفاؤهم، وبالتالى فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هانى وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

واستعاد الأهلى خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطنى فى مواجهتى توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، حيث انتظم اللاعبون فى التدريبات بداية من أول أمس الخميس، فى الوقت الذى يُفاضل موسيمانى بين الثنائى رامى ربيعة وحسين الشحات لكى يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن فى مواجهة أبو قير، لوجود رغبة فى اعفاء محمد هانى من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.