المقاولون العرب يحصل على تطعيمات الملاريا قبل السفر إلى جيبوتى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن حصول لاعبى الفريق والجهاز الفنى على تطعيمات "الملاريا" قبل السفر إلى جيبوتى فجر الثلاثاء المقبل، لخوض لقاء ذهاب دور الـ 64 أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 29 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يترأس محسن صلاح رئيس النادى، بعثة ذئاب الجبل فى جيبوتى لدعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

فى سياق متصل، كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ، الخميس الماضى، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخراً للاطمئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت المسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج، وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64

وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وقال عادل، فى تصريحات لليوم السابع، إن الصفقات الجديدة ستشارك فى أول مباراة للمقاولون بالكونفدرالية باستثناء هيثم الجوينى نظراً لتأخر بطاقته الدولية.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.