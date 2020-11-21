شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام أبو قير للأسمدة فى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الأهلى فى الخامسة عصر اليوم، السبت، فريق أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019/2020 باستاد برج العرب بالإسكندرية، وبعد حسم بطولة الدورى المصرى للمرة الـ42 فى تاريخه، يسعى الأهلى لاستعادة لقب كأس مصر الغائب عن خزائنه فى آخر موسمين لتعزيز رقمه القياسى فى مرات التتويج باللقب والبالغ 36.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل الأهلى أمام أبو قير للأسمدة كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: العربي بدر - ياسر إبراهيم - رامى ربيعة - محمود وحيد

خط الوسط: حمدى فتحى - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان

خط الهجوم: جيرالدو - أليو بادجي - أحمد الشيخ

ويفقد الأهلى فى مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما لا يزال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفاؤهم، وبالتالى فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هانى وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

ويسعى الأهلى لاستعادة لقب كأس مصر حيث ضرب موعداً مع أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية للبطولة وفى حال فوزه يلاقى الاتحاد السكندرى فى الأول من ديسمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية فى الخامس من الشهر ذاته.

ويسعى الاهلى للجمع بين بطولتى الدورى وكأس مصر هذا الموسم فلقد فعلها 14 مرة سابقاً، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.