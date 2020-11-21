شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدفع برامى ربيعة أمام أبوقير للأسمدة فى الكأس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، على الدفع برامي ربيعة مدافع الفريق فى مباراة أبوقير للأسمدة، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، ببرج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، وتأتى مشاركة رامي ربيعة بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة التى تعرض لها فى مباراة طنطا يوم 26 سبتمبر الماضي في الدوري الممتاز.

وخاض رامي ربيعة برنامج تأهيل طوال الفترة الماضية حتى أصبح جاهز تماماً للمشاركة في مباريات الفريق، ويرغب موسيماني في الدفع به فى مباراة أبوقير اليوم من أجل تجهيزه للنهائي الأفريقي المقرر لها 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك حال احتياج الجهاز الفني له، لا سيما أن ربيعة بإمكانه المشاركة في الدفاع أو الجبهة اليُمنى .

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من غد بعد تعافيهما من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.‏