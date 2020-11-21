شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء تحصين النفس سلاح كهربا فى عزل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادى الأهلى، على نشر دعاء تحصين النفس عبر صفحته الشخصية على إنستجرام خلال وجوده فى فترة عزل فيروس كورونا الذى أصيب به مؤخرا وكشفت المسحة التى خضع لها اللاعب عن إيجابية العينة.



دعاء كهربا

وأكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة اليوم السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم، السبت، وبالتحديد فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويخوض المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة، ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.