شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح معرض الابتكار الافتراضى العربى عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، معرض الابتكار الافتراضى العربى، والذى يقام على هامش فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، والتى تستضيفها مصر للعام الثالث عشر، وينظمها المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB وتنطلق فى نحو 183 دولة حول العالم فى الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجارى.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل الذى تقدمه القيادة السياسية لشباب مصر نحو تدريب وتأهيل وتمكين الشباب فى كل ما يتعلق بالابتكار، وريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة المتميزة، والذى يأتى ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، حيث يمثل محور التدريب وبناء القدرات والمهارات لدى الشباب بعدا أساسياً بتلك الاستراتيجية .

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن الاهتمام بقطاع الشباب وريادة الأعمال سيحقق طفرة اقتصادية حول العالم من خلال المزيد من الجلسات النقاشية لمعرفة التحديات التى تواجه الشباب وريادة الأعمال فى مصر، مشيراً أن الأسبوع العالمى لريادة الأعمال يعد احتفالية ضخمة بشباب رواد الأعمال والمبتكرين والمخترعين، لربط الشباب بالفرص الريادية من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن معرض الابتكار الافتراضى العربى بهدف تحقيق التواصل والتشبيك بين المبتكرين من الشباب العربى فيما بينهم و أيضاً مع المستثمرين العاملين بمجال التكنولوجيا فى المنطقة العربية أو على المستوى العالمى و ذلك لمساعدة الشباب على تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع .

ولفت "صبحى" إلى أن المعرض وسيلة ملائمة لمشاركة التجربة المصرية المتميزة فى مجال الابتكار و ريادة الأعمال وعرض الاجراءات والخطوات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية والتى تساهم على نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب و تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الريادية وذلك إنطلاقاً من إيمان الدولة بأن ريادة الاعمال تعتبر المحرك الأساسى للإقتصاد .

فيما أكدت راندا أبو الحسن الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن برنامج القيادات الشابة Youth Leadership Programme يقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة وذلك تزامناً مع بدء الاسبوع العالمى لريادة الاعمال، ومن ضمن تلك الأنشطة تنظيم معرض الإبتكار الافتراضى العربى، حيث يعًد المعرض فرصة للمبتكرين الشباب للقاء قادة الصناعة وعرض حلولهم، كما يهدف المعرض أيضا إلى تعزيز الابتكارات فى المنطقة العربية وإنشاء صلة بين المبتكرين والصناعة والحكومات.

ويشهد المعرض مشاركة شباب المبتكرين من 7 دولة عربية (مصر – لبنان – العراق – تونس – المغرب – اليمن – سوريا )، بمشاركة (27 ) مشروع مشاريع شبابية منها عدد (4) مشروعات من مصر والفائزة على المستوى المحلى والاقليمى فى برنامج (YLP) (هاندى – فرزيانا – تكنوشيل – هلبى )، بالإضافة إلى خبراء ومستثمرون محليون وعالميون فى صناعة الاتصالات والتكنولوجيا.

ويشارك بجلسات نقاشية عدد من المتحدثين حول أهمية ريادة الأعمال فى مصر بشكل خاص وحول العالم بشكل عام ومستقبل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل الظروف الحالية .