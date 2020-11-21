شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلي يكشف سر الرحيل بسبب "مهاراته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قال علاء إبراهيم، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الهولندى جو بونفرير المدير الفنى السابق للأهلى لم يكن يهتم بالمهارات الفردية للاعبين، ولم يكن يشغل تفكيره إلا اللياقة البدنية، موضحاً أنه دخل فى خلافات مع الخواجة الهولندى بسبب فكرة بونفرير عن المهارات الخاصة.

وأكد علاء إبراهيم، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه رحل عن الأهلى بسبب خلافه مع بونفرير الذى لم يكن يهتم بالمهارة مثل القوة البدنية، وهو ما دفعه لاستبعاده دائما من المباراة"، وأضاف "كان يتم تغييرى فى كثير من المباريات بالرغم من تألقى وإحرازى للأهداف"، بسبب رؤية المدرب الهولندى، على الرغم من أنه كان أحد الأعمدة الأساسية للأهلى قبله فى خط الهجوم الذى كان يمتلك أكثر من لاعب مميز سواء حسام حسن أو أحمد بلال و محمد فاروق وأحمد فيلكس.