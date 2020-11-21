شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية أجاى ومحمد هانى لنهائى أبطال أفريقيا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادى الأهلي جاهزية ثنائى الفريق محمد هاني والنيجيرى جونيور أجاي لمباراة الزمالك، المقرر لها 27 نوفمبر الجارى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت وحرمتهما من تدريبات الفريق الأخيرة، وكذلك مباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمد هاني وجونيور أجايي سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من غد، الأحد، بعد تعافيهما من ‏الإصابة‏، وأكد مدير الكرة أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ‏توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.‏

وتضم قائمة الأهلي لمباراة أبو قير 21 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.