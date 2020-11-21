شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية سموحة آخر ظهور للزمالك فى كأس مصر قبل مباراة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك بنظيره نادى مصر فى ربع نهائى كأس مصر فى مباراة يترقبها عشاق ومحبو الفارس الأبيض، والتى تقام باستاد السويس فى الثامنة مساء اليوم، السبت، وستكون البروفة الأخيرة للأبيض قبل نهائي القرن أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة المحدد له الجمعة المقبل.

ويلاقى الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر فريق طلائع الجيش فى دور نصف نهائى الكأس فى الأول من ديسمبر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائى كأس مصر بعد تخطيه سموحة بهدفين مقابل هدف، سجلهما إمام عاشور وأحمد سيد زيزو بعد إهدار محمود علاء ركلة جزاء ووصول المباراة للوقت الإضافى، وسجل هدف سموحة وقتها صلاح محسن، فيما صعد نادى مصر إلى هذا الدور بعد عبوره وادى دجلة بنفس النتيجة.

ويفصل الزمالك عن الحفاظ على لقبه فى كأس مصر ثلاث مباريات فقط ليصل للبطولة رقم 28 فى تاريخه والتى تعد البطولة المحببة لجماهيره فى العقد الأخير حيث توج بها ستة مرات مقابل تتويج وحيد بالدوري.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.