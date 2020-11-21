ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان: النادي مقصر معي.. ورسالة لوزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سعد محمد، ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان، أن هناك تقصير من ناديه، مشيرا إلى أنه ماطل في تحمل تكاليف علاجه.

وقال سعد محمد، في مقابلة مع برنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "إصابتي بالسرطان دمرت طموحات عائلتي لتحسين حالتهم في الحياة، أخفيت الأمر في البداية لكني أبلغت الجميع بعدما فقدت الأمل في الشفاء".

وأضاف: "أصبت بالسرطان منذ عام ونصف، وأتعالج على نفقة الدولة بعد أربعة أشهر منذ عودتي من الإمارات، وأتناول أدوية من الخارج بتكلفة باهظة تتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه شهريًا".

وأكمل: "الزمالك طلب مني تقريرا كاملا بحالتي حتى يتم علاجي في مستشفى خارج مصر، لكن لم يكن هناك أي تواصل وكانت هناك مماطلة، قبل أن تأتي جائحة كورونا وتتم معالجتي في مصر".

وتابع: "الزمالك خصّص لي راتبًا شهريًا قدره خمسة آلاف جنيه، لكن ذلك المبلغ ليس كافيا للتكفل بمصروفات علاجي، لا أريد أن أكون عبئا على النادي لكن هذا حقي لأني من أبناء نادي الزمالك".

وواصل: "كان هناك تقصير من النادي، لكن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة هو الوحيد الذي كان يتواصل معي، كان يقف بجانبي على المستوى الشخصي ودعمني ماديًا قبل أن يأتي الدعم من النادي".

وأوضح: "عدد من لاعبي الزمالك كان على تواصل معي، مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد حسن وطارق حامد، لكن في الفترة الأخيرة كان هناك تجاهل تام ولا يوجد أي تواصل".

وأتم سعد محمد صاحب الـ20 عاما تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يتواصل معي أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة حتى يتدخل في حل أزمة علاجي، كنت أتوقع أن يتواصل معي لكن ذلك لم يحدث".