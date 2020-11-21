الاتصال المرئي يربط مدرب الهلال بلاعبيه قبل الديربي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن إدارة نادي الهلال السعودي بدأت التنسيق مع إدارة ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، لتجهيز غرفة الملابس بشاشات وربطها بالبث المباشر، تمهيدا لربط الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بلاعبيه، خلال مواجهة الديربي أمام النصر.

ويلتقي الهلال مع النصر بعد غد الاثنين ضمن منافسات المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي)، في الوقت الذي يستمر فيه غياب لوشيسكو حيث يخضع للعزل الطبي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها عن الترتيبات التي يجريها الهلال، وأن رازفان سيعقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي عن بعد مع لاعبيه اليوم السبت قبل المناورة الرئيسة، حيث سيشرح لهم التكتيك والطريقة التي يرغب في انتهاجها في المباراة.

وأوضحت المصادر أن المدرب الروماني سيشرف على المباراة فنيا عن بعد، وسيلقي كلمته في الاجتماع الفني قبل انطلاقها، كما سيتواصل مع أحد المساعدين عبر اتصال مباشر لإعطاء التوصيات اللازمة للإيطالي كريستيانو باتشي، مساعده الأول.