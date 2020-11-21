"القوة الضاربة المتاحة".. كيف يفكر موسيماني في تشكيل الأهلي لأبوقير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر أن تقام في الخامسة مساء السبت ضمن دور الـ8 لكأس مصر.

ويعاني الأهلي من غيابات سواء بسبب الإصابة العضلية أو بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ورغبة المدرب الجنوب أفريقي في إراحة بعض الوجوه قبل مباراة دربي القرن أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر أن يقام الجمعة القادمة.

وضم موسيماني مجموعة كبيرة من الناشئين على رأسهم عربي بدر المرشح لبدأ المباراة بالإضافة إلى محمد شكري وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبدالرحمن أشرف ومصطفي شوبير وحمزة علاء.

ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن موسيماني قرر الدفاع بـ "القوة الضاربة " من المتاحين في قائمة الـ 21 وعلى رأسهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحسين الشحات.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – عربي بدر.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد الشيخ – وليد سليمان – حسين الشحات.

خط الهجوم: أليو بادجي.