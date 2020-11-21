عودة شيكابالا.. كيف يفكر باتشيكو في تشكيل الزمالك لنادي مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر على ملعب السويس بالساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي كأس مصر.

ويعود محمود عبدالرازق شيكابالا لقيادة الزمالك في مواجهة نادي مصر، على أن يعتمد الفريق على محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى بدلا من الحارس الأساسي محمد أبو جبل.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نادي مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، إسلام جابر.

وسط الهجوم: محمد أوناجم، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.