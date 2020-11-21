تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ويست بروميتش بالبريميرليج

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ويست بروميتش ألبيون، الساعة العاشرة مساءً، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري بعد فوزه على

إيفرتون، بنتيجة 3-1، خارخ الديار، على ملعب جوديسون بارك، بعد الخسارة المخيبة للأمال بأوروبا، أمام باشاكير التركي، بهدفين مقابل هدف، في دوري أبطال أوروبا ، من دور المجموعات.

جاء تشكيل الشياطين الحُمر المتوقع لمباراة الليلة كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، أليكس تيليس

في الوسط: سكوت ماكتوميني، فريد، برونو فيرنانديز

في الهجوم: خوان ماتا، أنتوني مارشيال، ماركوس راشفورد