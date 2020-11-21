بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وابو قير للاسمدة بث مباشر اليوم 21/11/2020 في كأس مصر

نتابع عبر موقع الوفد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، التي تنطلق اليوم السبت الموافق 21 من شهر نوفمير الجاري، الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، حيث يستضيف اللقاء ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس مصر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

متابعة مباراة اليوم بث مباشر، حيث يدخل الأهلي المباراة وهو متوج رسميًا ببطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يدخل أبو قير للأسمدة

وهو يحتل المركز السادس برصيد 33 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية، ونتابع المباراة من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم بث مباشر عبر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

نتابع مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة عبر موقع صباح مصر من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم في بث حي بدون تقطيع

أون لاين لحظة بلحظة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس مصر، في خدمه مجانيه من خلال مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر دون تقطيع، وننقل مباريات اليوم وبجودة عالية وأفضل صوت وصورة لحظة بلحظة.مباراة: الأهلي وأبو قير للأسمدة.المناسبة: كأس مصر.ستاد : برج العرب بالإسكندرية.الساعة: الخامسة مساء بتوقيت مصر.