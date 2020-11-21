فيران توريس يقود هجوم مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام، على ملعب ويمبلي في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنلجيزي.

ويسعى فريق ماشنستر سيتي إلى تحسن ترتيبه في جدول ترتيب البريميرليج، حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد

12 نقطة بعد تذبذب مستوى الفريق في بداية الدوري.

بينما يحاول فريق توتنهام أن يواصل سلسلة انتصاراته الإيجابية، التي حققها قبل التوقف الدولي السابق، حيث يحتل المركز الثاني

في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إدرسون مورايش

خط الدفاع: جواو كانسيلو ـ خوان لابوت ـ روبن دياز ـ كايل ووالكر

خط الوسط: رودري ـ كيفين دي بروين ـ إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: فيران توريس ـ رحيم سترلينج ـ رياض محرز.