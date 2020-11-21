موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام، على ملعب ويمبلي في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويسعى فريق ماشنستر سيتي إلى تحسن ترتيبه في جدول ترتيب البريميرليج، حيث يتواجد في المركزالعاشر برصيد 12 نقطة بعد تذبذب مستوى الفريق في بداية الدوري.
بينما يحاول فريق توتنهام أن يواصل سلسلة انتصاراته الإيجابية، التي حققها قبل التوقف الدولي السابق، حيثيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.
موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي
وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة
وتذاع المباراة على قناتي بي إن سبورتس 1 و2 بتعليق صوتي لحفيظ دراجي.
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