المحله يواجه الجيش الثلاثاء ومنتخب الشباب الخميس وديا

يلتقى فريق غزل المحله فى الثانيه والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم مع نظيره نادى طلائع الجيش فى مباراه ودية ،تقام المباراة بستاد جهاز الرياضة العسكرى. تاتى هذا المباراه فى إطار استعدادا الفريق لانطلاق بطولة الدورى الممتاز والتى سينطلق فى التاسع من شهر ديسمبر القادم .

وفى نفس السياق فان الفريق سوف يخوض وديه ثانيه هذا الاسبوع امام منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين والتى ستقام فى الثانيه والنصف بعد ظهر الخميس القادم بستاد غزل المحله .

وبعيدا عن ذلك فان الفريق سوف يدخل معسكر مغلق أوائل الاسبوع القادم باحد الفنادق بالقاهره لمدة اسبوع يخلله عدة مباريات مع بعض اندية الدورى الممتاز . بطولة الدورى الممتاز والتى سينطلق فى التاسع من شهر ديسمبر القادم .وفى نفس السياق فان الفريق سوف يخوض وديه ثانيه هذا الاسبوع امام منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين والتى ستقام فى الثانيه والنصف بعد ظهر الخميس القادم بستاد غزل المحله .وبعيدا عن ذلك فان الفريق سوف يدخل معسكر مغلق أوائل الاسبوع القادم باحد الفنادق بالقاهره لمدة اسبوع يخلله عدة مباريات مع بعض اندية الدورى الممتاز .

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