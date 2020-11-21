تداخل المصالح عنوان انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

تشهد أروقة الاتحاد المصري للكرة الطائرة حالة من الصراع والتناقد الكبيرين خلال الانتخابات المقبلة المقررة في شهر ديسمبر القادم وذلك بسبب تداخل المصالح الكبير لدى بعض المرشحين للانتخابات المقبلة.

ويأتي على راس المرشحين الذين تحوم حولهم شبهة تضارب المصالح مرشحة أمانة الصندوق التي تؤكد الشواهد ان ترشحها للانتخبات ضمن قائمة تنتمى لرئيسها السابق في الاتحاد الافريقي وبدعم

منه بعد السقوط الافريقي المهين ماهي الا محاولة لتداري على هذا الفشل بالاضافة إلى بعض الملفات الاخرى التي لا يرغب الرئيس السابق للاتحاد الافريقي فتحها الان .

ويأتي على رأس الملفات الشائكة ملف مقر الاتحاد الافريقي والذي هو في الاساس ملكية خاصة للاتحاد المصري والذي استغله

الاتحاد الافريقي طوال سنوات تولي الرئيس السابق ولم يقم بتسليمه للاتحاد حتى الان رغم سقوطه في الانتخابات بعد رفض ميزانية الاتحاد وعدم اعتماد التقرير المالي عن العام المنقضي في إشارة لوجود مخالفات مالية من المنتظر ان يتم الكشف عنها .

واخيرا لماذا لم يتم تسليم مقر الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري حتى الان ولماذا لم تقم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة بعملها وتطالب بتسلم المقر والمستحقات المالية الخاصة به خلال السنوات السابقة ؟.