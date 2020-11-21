الامارات | هل يطرق عمر السومة أبواب التاريخ في لقاء الأهلي والشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يطرق عمر السومة أبواب التاريخ في لقاء الأهلي والشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الدولي السوري عمر السومة، إلى طرق أبواب التاريخ في دوري المحترفين السعودي، حين يشارك مع فريقه الأهلي في اللقاء المرتقب أمام ضيفه الشباب يوم بعد غدٍ لحساب الجولة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة يسعى خلالها السومة إلى زيارة الشباك وكسر الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي المسجل باسم نجم الهلال السابقة ناصر الشمراني البالغ 126 هدفا.

ويملك السومة في رصيده 125 هدفاً على مدار المباريات الـ 135 هدفاً التي خاضها في دوري المحترفين، ويحتاج إلى هدف واحد من أجل معادلة الرقم القياسي للشمراني.

وسبق للدولي السوري زيارة شباك الشباب في 10 مناسبات ماضية، ويتطلع السومة إلى مساعدة فريقه خطف نقاط ثمينة، في ظل المنافسة المحتدمة على صدارة الترتيب، كون الهلال والشباب يتشاركان الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب رصيد 9 نقاط والمركز الثالث.

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