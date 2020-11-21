شكرا لقرائتكم خبر عن بهلاء العمانى يختتم المرحلة الأولى من الاستعداد للموسم الجديد بمواجهة نجوم مسقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم اليوم الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى المرحلة الأولى من برنامج الإعداد التي وضعها لتجهيز الفريق للموسم الجديد، ويخوض الفريق تدريبه اليومى على ملعب النادى في تمام الرابعة طبقاً للجدول الزمنى الذي حدده المدير الفنى.
ويخوض الفريق مواجهة ودية غداً أمام فريق نجوم مسقط على للوقوف على مدى استجابة اللاعبين للفكر التدريبى والخطط الجديدة التي تدرب عليها اللاعبين خلال المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، وأيضا لمعرفة مدى الإنسجام بين العناصر القديمة والصفقات الجديدة التي تم ضمها مؤخراً لصفوف الفريق.
أبدى عبدالناصر محمد المدير الفنى للفريق ارتياحة الشديد بعد التدعيمات التي أبرمها مسؤولو النادى في الميركاتو الصيفى الحالى وتعويض رحيل العديد من العناصر التي رحلت عقب انتهاء بطولة الدورى
وأكد مدرب بهلاء أنه يعمل جاهداً على تحفيظ اللاعبين بعد الجمل التكتيكية التي سيقوم بتنفيذها في المباريات الرسمية خصوصا مع ضم العناصر التي تستتطيع تنفيذ فكره التدريبى خلال المرحلة القادمة.
واستقر المدير الفنى على منح رفع الحمل البدنى والفنى للاعبين وتكثيف المباريات الودية في الفترة القادمة للوصول إلى أفضل تشكيل مناسب للفريق يخوض به فاعليات دورى عمانتل في الموسم الجديد.
وكان بهلاء قد تعاقد مع الثنائى الهجومى مشعل المجيزى وعبدالرحمن العمرى ولاعب الوسط الغانى ميشيل بلو، وهناك صفقات جديدة سيتم التعاقد معها خلال الأيام القادمة.
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