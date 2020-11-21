شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يشكو من أرضية ملعب «التتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من أرضية ملعب التتش، الذي يخوض عليه الفريق تدريبه، فيما طلب نقل التدريبات مؤقتًا لمكان آخر لحين إصلاح أرضية الملعب.

وأوضح «موسيماني» لمسؤولي الأهلي أن طلبه يأتي حفاظًا على اللاعبين، إذ أشار إلى أن أرضية الملعب سيئة للغاية حتى أنها لا تصلح لسير الجهاز الفني عليها.

ويأتي طلب «موسيماني» ليسير على خطى المدربين السابقين للفريق، والذين طالبوا بدورهم بحل مشكلة سوء أرضية ملعب التتش، والتي أرجع كثيرون تكرار إصابة لاعبي الأهلي لها.

ومن جانبه، قرر كابيلو رانجواجا، مدرب الأحمال، عدم زيادة الحمل التدريبي حاليًا نظرًا لإجهاد اللاعبين بسبب تتابع المباريات.