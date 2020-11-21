شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على عقوبة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن العقوبة الموقعة على نجم «الريدز» المصري محمد صلاح، بسبب مخالفته الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كان صلاح، حضر حفل زفاف شقيقه في مصر، وظهر في بعض اللقطات دون ارتداء القناع الطبي، ثم أصيب بفيروس كورونا.

ورفض يورجن كلوب، الإفصاح عن حقيقة تعرض المصري محمد صلاح، نجم الريدز، لأي عقوبة، عقب مخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، فإن كلوب يصر على أن تكون عقوبة صلاح سرية، بعدما تم تصوير اللاعب في حفل الزفاف لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشار كلوب إلى أن أي مشكلة بين النادي واللاعب ستبقى بعيدة عن الإعلام، كما أنه من الصعب ذكر أي عقوبة قد توقع على صلاح.

يذكر أن كلوب صرح بالأمس في مؤتمر صحفي: «هناك المزيد من الضغوط الاجتماعية في البلدان الأخرى، وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة، لكن اللاعبين منضبطون بشكل كبير».

وأضاف: «لاعبو فريقي منضبطون. إنهم يعرفون الوضع الذي نعيشه، لكن في بعض الأحيان الأمور لا تمضي كما ينبغي».

وأتم: «تواصلت مع صلاح. إنه في مكان جيد، وفي حالة جيدة ولا توجد لديه أعراض. ليس لدي أي شيء لأقوله علنًا عن حفل الزفاف».