شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات موقف محمد هاني و«أجايي» من المشاركة في النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال ثنائي النادي الأهلي محمد هاني وجونيور أجايي في مرحلة التأهيل بصالة الجيم في انتظار تحديد موقفهما من المشاركة في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسيخضع الثنائي، غدًا الأحد، لاختبارات في الملعب لتحديد إمكانية مشاركتهم في النهائي.
وكان «هاني» قد تعرض لإصابة أثناء تواجده مع منتخب مصر، في الوقت الذي أصيب فيه «أجايي» في تدريبات النادي الأحمر.
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