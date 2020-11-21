شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمحمد صلاح في لندن غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، إن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، المصاب بفيروس كورونا المستجد، سيخضع لاختبار جديد غدًا الأحد.

وغادر محمد صلاح مصر، أمس الجمعة، برفقة زميله في المنتخب الوطني محمد النني، لاعب أرسنال والمصاب أيضًا بفيروس كورونا، على متن طائرة خاصة مجهزة طبيًا، متوجهان إلى لندن.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن صلاح وصل لندن قادمًا من مصر، مساء أمس الجمعة، وسيدخل مباشرة في الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه تمت جدولة خضوعه لاختبار كورونا جديد، غدًا.

ورغم أن نتيجة مسحة صلاح جاءت إيجابية 3 مرات، إلا أن اللاعب المصري لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس حتى الآن.

يذكر أن عدة تقارير بريطانية زعمت أن غياب صلاح عن المباريات مستمر (حيث يغيب غدًا عن مواجهة ليستر سيتي)، حتى لقاء ليفربول مع برايتون في الجولة العاشرة من البريميرليج، حتى لو تعافى اللاعب من الفيروس قبل اللقاء.