شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بليت يفوز على بانفيلد بهدفين في كأس رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ريفر بليت الفوز على مُضيفه بانفيلد بنتيجة 2- صفر، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين الأرجنتينة لكرة القدم.

جاء هدفا ريفر عبر إيجناسيو فرنانديز والباراجوائي روبرت روخاس.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بليت إلى تسع نقاط في وصافة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف خلف بانفيلد المتصدر، فيما يحل روساريو سنترال في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط أمام جودوي كروز الأخير بلا رصيد.

وفي باقي مباريات الجمعة فاز أونيون على مضيفه أرسنال ساراندي 2-3 ليعزز مركزه في الوصافة بسبع نقاط بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو توكومان المتصدر، بينما يحل آرسنال في المرتبة الثالثة بأربع نقاط فيما يأتي راسينج بالمرتبة الأخيرة بلا رصيد.

جاءت ثلاثية أونيون عبر هدفين لخوان مانويل جارسيا وهدف لجوناثان كانديا بالخطأ في مرماه، فيما سجل هدفي أرسنال جوناثان كانديا وماتيو كارباخال.