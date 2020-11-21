شكرا لقرائتكم خبر عن لانوس يُسقط بوكا جونيورز بهدفين في كأس رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط بوكا جونيورز في فخ الهزيمة أمام لانوس (1-2)، في إطار الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين الأرجنتينية لكرة القدم. وأحرز هدفي لانوس نيكولاس أورسيني، بينما سجل رامون أبيلا هدف بوكا الوحيد. ومني بوكا بهزيمته الثانية على التوالي وعلى أرضه مجددا، وهذه المرة أمام لانوس الذي رفع رصيده إلى اربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد بوكا عند ست نقاط في المرتبة الثانية بفارق نقطة خلف تاييريس المتصدر، فيما يتذيل نيويلز أولد بويز المجموعة بثلاث نقاط. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

كانت هذه تفاصيل خبر لانوس يُسقط بوكا جونيورز بهدفين في كأس رابطة المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.