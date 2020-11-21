شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وفيرنانديز في قائمة الأكثر تسديدًا وصناعة فرص في الـ«بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التدوينات «تويتر» البرتغالي برونو فرنانديز بجوار المصري محمد صلاح في قائمة واحدة بأرقام مميزة هذا الموسم.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن فرنانديز واحد من لاعبين اثنين فقط سددا أكثر من 20 كرة على المرمى، وصنعا أكثر من 20 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال حساب البريميرليج إن اللاعب الآخر الذي لديه نفس الأرقام هو المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

ويستعد فرنانديز مع فريقه، اليوم، لمواجهة وست بروميتش ألبيون في الجولة التاسعة من البريميرليج على ملعب «أولد ترافورد».

أما صلاح، يتواجد في الحجر الصحي بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، ولن يلعب مع ليفربول في موقعة ليستر سيتي.