شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أبو قير للأسمدة .. موسيماني يقرر الدفع برامي ربيعة بمواجهة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد أبو قير للأسمدة .. موسيماني يقرر الدفع برامي ربيعة بمواجهة اليوم

إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع برامي ربيعة مدافع الفريق في مباراة أبوقير للإسمدة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،السبت، ببرج العرب في دور الثمانية لكأس مصر ، وتأتي مشاركة رامي ربيعة بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة التى تعرض لها في مباراة طنطا يوم 26 سبتمبر الماضي في الدوري الممتاز.

وخاض رامي ربيعة برنامج تأهيل طوال الفترة الماضية إلى أن أصبح جاهز تماماً للمشاركة في مباريات الفريق ويرغب موسيماني في الدفع به في مباراة أبوقير اليوم من أجل تجهيزه للنهائي الافريقي المقرر لها 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك حال إحتياج الجهاز الفني له لا سيما وأن ربيعة بإمكانه المشاركة في الدفاع أو الجبهة اليُمنى .

من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى ، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من غداً بعد تعافيهما من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.‏