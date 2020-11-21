شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة كورونا الرياضيين.. 9 إيجابى و3 تعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيروس كورونا يهاجم الرياضيين بقوة فى موجته الثانية، وطال عدداً من النجوم على صعيد كرة القدم وكرة اليد والطائرة، خاصة على صعيد فريق الزمالك للطائرة الذى عانى مديره الفنى محمد اللقانى وبعض اللاعبين من الإصابة بالفيروس المستجدـ ومن بينهم من تحول عينتهم إلى سلبية والبعض الآخر مازلت عينتهم إيجابية، ونرصد فى السطور التالية بورصة الرياضيين التى تم إعلان إيجابية أو سلبية عينتهم حتى الآن:

أظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الأهلى إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وتأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامتها اليوم السبت والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات. صالح جمعة فيما أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

لا يزال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى يعانى من فيروس كورونا فى ظل إيجابية عينته الأخيرة، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي سيجرى مسحة جديدة خلال ساعات للاطمئنان على حالته بعد عودته إلى إنجلترا أمس.

كما أظهرت نتائج المسحات التى أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطنى الأول فور عودتهم من توجو عن إيجابية عينة محمد الننى لاعب أرسنال للمرة الثانية، وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة فى التجمع الخامس، بعد عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو. أحمد حسن كوكا وأثبتت المسحة التى أجرتها بعثة المنتخب عقب العودة من توجو إيجابية مسحة اللاعب أحمد حسن "كوكا" بالفيروس حتى غادر فندق البعثة التى تواجدت حتى ظهور نتيجة المسحات . نبيل عماد "دونجا" أكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، أنه خضع لمسحة طبية ثانية للكشف عن فيرس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وقال دونجا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه ما زال يخضع لبروتوكول العزل المنزلى مع تلقى العلاج المحدد، داعيًا الله عز وجل أن يتم شفاه وشفاء كل مصاب على خير، موضحًا أن أعراض الإصابة بالفيروس شديدة الألم. محمد عبد المنصف "أوسة" أكد محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى الزمالك والمنتخب السابق ووادى دجلة الحالى، تعافيه من فيروس كورونا، بعد تحول نتيجة المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، بعد إجرائه مسحة كورونا عقب 15 يوما من العزل الصحى مع تنفيذ البروتوكول الخاص بوزارة الصحة. وينتظر أوسة نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها، من أجل التأكد التام من تعافيه النهائى من الفيروس قبل الانتظام فى تدريبات وادى دجلة، متقدما بالشكر إلى الدكتور محمود رمضان طبيب نادى وادى دجلة، على المتابعة معه بشكل دورى وتنفيذه البروتوكول الطبى خلال فترة العزل الصحى. حازم إمام كشف حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، عن تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، بعد قضائه فترة العزل الصحى داخل منزله، طوال الفترة الماضية، بعدما تواجد اللاعب فى مقر النادى من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبى للفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد فى سيارته الخاصة، وقام إمام بالتواجد فى سيارته الخاصة منذ دخوله إلى مقر النادى حتى مغادرته، حيث حرص على عدم النزول أو الاختلاط بأى لاعب، حيث جاءت مسحة نهاية الأسبوع الماضى مؤكدة لإصابته بالفيروس قبل أن تزول الأعراض ليقوم بإجراء مسحة جديدة بالأمس. مدحت عبد الهادى وأحمد نادر السيد يخضع مدحت عبد الهادى، مدرب الزمالك، إلى جانب الصاعد أحمد نادر السيد حارس فريق الشباب بالنادى للعزل الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، بعد خضوعهما لمسحة طبية تأكد من خلالها الإصابة بفيروس كورونا، حيث سيخضع الثنائى للعزل الصحى مع تنفيذ البروتوكول الطبى للتعافى من الفيروس والخضوع لمسحة ثانية.

جاءت المسحة الثالثة التى خضع لها محمود البدرى لاعب الإسماعيلى ومنتخب مصر الأوليمبى إيجابية ليستمر عزله منزليا بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى أمس بمواجهة البرازيل وديا، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأوليمبى اكتشف إصابة اللاعب بفيروس كورونا قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا ليتم عزله فى فندق المنتخب.

تعافى إسلام حسن لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ومنتخب مصر من فيروس كورونا بعد ظهور سلبية العينة للتأكد من تعافيه من الفيروس المستجد، بعد عزله طوال الأيام الماضية بعد ثبوت إيجابية العينة خلال تواجده فى معسكر المنتخب، ويستعد إسلام حسن للمشاركة مع فريقه فى نهائيات الدورى بعدما تم ترحيل آخر جولتين من استكمال الموسم الماضى إلى يومى 28 ، 29 نوفمبر الجارى بدلا من 12 ، 13 من نفس الشهر.