شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الظهور الأول لموسيمانى مع الأهلى فى كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، للمرة الأولى مع المارد الأحمر فى بطولة كأس مصر، فى الخامسة عصر اليوم السبت حينما يواجه أبو قير للأسمدة باستاد برج العرب بالإسكندرية فى دور الثمانية للبطولة، لاسيما أن اللقاء الأخير للأهلى فى المسابقة كان مع الترسانة وقاده السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للمارد الأحمر قبل رحيله، حيث كانت مواجهة الشواكيش التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف فى 30 سبتمبر الماضى هى المواجهة الأخيرة لفايلر مع القلعة الحمراء بعد إعلان فسخ التعاقد بين الطرفين فى الموعد القانونى وهو الاول من أكتوبر بسبب رغبة المدرب السويسرى فى العودة لبلاده.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 43 مباراة فاز في 33 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 90 هدفا.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التي أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدوري للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.

ويفتش الأهلى عن استعادة لقب كأس مصر حيث ضرب موعداً مع أبو قير للأسمدة في دور الثمانية للبطولة وفى حالة فوزه يلاقى الاتحاد السكندرى في الأول من ديسمبر المقبل فيما تقام المباراة النهائية في الخامس من الشهر ذاته .

ويسعى الاهلى للجمع بين بطولتى الدوري وكأس مصر هذا الموسم فلقد فعلها 14 مرة سابقاً، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.