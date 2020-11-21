شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: قصتى تشبه ثابت البطل تعرض للهجوم طوال حياته وأصبح أسطورة بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبه عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، قصته الحالية بقصة حياة الراحل ثابت البطل أحد أشهر حراس المرمى فى تاريخ كرة القدم المصرية والنادى الأهلى، مؤكدًا أن البطل تعرض خلال حياته العملية كمدير للكرة بالقلعة الحمراء للنقد والهجوم الشرس من الجميع، وبعد أن وافته المنية تذكروا أنه أسطورة لا تتكرر وظلوا يمدحون فيه حتى يومنا هذا.

وقال الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، "ثابت البطل كان بيحب شغله جدًا، وكانت معظم الناس مش بتحبه علشان هو ماشى صح وبيحب يعمل الصح، وكنت أحد المقربين له بشدة، وفى يوم مرضه رافقته فى المستشفى حتى رحل عن عالمنا، وبعدها تذكر الجميع أنه كان يوجد أسطورة تدعى ثابت البطل ويتحاكون حاليًا عن صولاته وجولاته فى حراسة المرمى والإدارة".

وأضاف السد العالى، "موقف البطل يشبه موقفى من الإعتزال حاليًا، فأنا مازلت ملتزم بالتدريبات وحريص على الحفاظ على لياقتى البدنية، ومازلت أتلقى عروضًا للعودة للملاعب من جديد رغم كبر سنى، ورغم ذلك أتعرض للنقد بشكل غير مبرر، لكن بعدما أعلنت اعتزالى سيتذكرون أننى أسطورة من الصعب تكرارها مثلما حدث مع البطل".

وعن إمكانية إقامة مباراة اعتزال، أكد السد العالى أنه لم يفكر فى هذا الأمر حاليًا، إلا أنه سيكون وارداً إقامة تلك المباراة، رغم أن فكرة مباراة الاعتزال بدأت تندثر.

وكان الحضرى كتب عبر حسابه على تويتر "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أننى لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدى فانلة منتخب بلادى التى تشرفت بها. وحققت مع زملائى انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وأضاف الحضرى، "لن أنضم لأى ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدٍ جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية فى أوروبا وقضيت فترات معايشة فى أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشوارى فى عالم التدريب".

وتابع السد العالى، "كل الشكر لزملائى اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتى العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدى مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشوارى الكروى ولم أقصر فى حق أحد".

وتابع "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر فى الأيام اللى فاتت عن إنضمامى لهذا النادى وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسى خاصة فى اللحظات التى أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أننى قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكمل الحضرى "لم ولن أنسى فى يوم من الأيام أن صاحب الفضل فى مسيرتى الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادى الأهلى نادى القرن وأعظم نادى فى الكون وجماهيره العظيمة هى التى صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادى الأهلى الذى أعشقه بكل شىء".