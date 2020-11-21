شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يستقر على اسم حكم مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر ناديا الزمالك والأهلي وجماهيرهما الإعلان عن اسم حكم المباراة التي ستجمعهما، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن اسم الحكم يوم الأربعاء القادم، فيما استقر الاتحاد الأفريقي بنسبة كبيرة على اسم الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة.
ويحظى اسم «جيد» برضاء من الفريقين، بعدما أدار لكل منهما مباراة واحدة خلال البطولة الجارية.
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