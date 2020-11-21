شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فرنسي لـ«بادجي» يفتح طريق الأهلي لحل أزمة بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الأيام الماضية جلوس اللاعب أليو بادجي ووكيله مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ولجنة التخطيط، من أجل دراسة إمكانية تسويقه في ظل عدم حاجة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لخدماته.
وعرض الأهلي على اللاعب إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري، وهو ما رفضه «بادجي» مفضلًا الانتقال إلى ناد أوروبي.
وتلقى النادي الأهلي عرضًا فرنسيًا من نادي إميان، الذي يخوض غمار دوري الدرجة الثانية، للحصول على خدمات «بادجي» فيما يدرس النادي الموافقة على العرض، إذ يفضل البت فيه بشكل سريع من أجل التخلص من أحد الأجانب في الفريق ما يفتح الباب أمام قيد المدافع المغربي بدر بانون، المنضم حديثًا من الرجاء المغربي.
وجانب آخر، تستمر جهود المسؤولين في النادي الأهلي للوصول إلى حل لرحيل الأنجولي جيرالدو، إذ يعملون على تسويقه خلال الفترة الحالية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر عرض فرنسي لـ«بادجي» يفتح طريق الأهلي لحل أزمة بدر بانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.