شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فرنسي لـ«بادجي» يفتح طريق الأهلي لحل أزمة بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الأيام الماضية جلوس اللاعب أليو بادجي ووكيله مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ولجنة التخطيط، من أجل دراسة إمكانية تسويقه في ظل عدم حاجة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لخدماته.

وعرض الأهلي على اللاعب إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري، وهو ما رفضه «بادجي» مفضلًا الانتقال إلى ناد أوروبي.

وتلقى النادي الأهلي عرضًا فرنسيًا من نادي إميان، الذي يخوض غمار دوري الدرجة الثانية، للحصول على خدمات «بادجي» فيما يدرس النادي الموافقة على العرض، إذ يفضل البت فيه بشكل سريع من أجل التخلص من أحد الأجانب في الفريق ما يفتح الباب أمام قيد المدافع المغربي بدر بانون، المنضم حديثًا من الرجاء المغربي.

وجانب آخر، تستمر جهود المسؤولين في النادي الأهلي للوصول إلى حل لرحيل الأنجولي جيرالدو، إذ يعملون على تسويقه خلال الفترة الحالية.