شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يطلب تعقيم «التتش» وإجراء مزيد من المسحات قبل النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لحظة بلحظة استعدادات الفريق لمواجهة أبوقير للأسمدة، اليوم السبت، في ربع نهائي كأس مصر، فيما طالب في الوقت نفسه من محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، بإجراء تعقيم شامل للنادي والملعب وغرفة الملابس والجيم استغلالًا لعدم تواجد اللاعبين خلال اليوم وغدًا.

وسيحصل اللاعبون على راحة، غدًا الأحد، على أن يدخلوا في معسكر مغلق بداية من الاثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبذل «مرجان» جهدًا كبيرًا لتوفير الآمان للاعبين والأعضاء داخل النادي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، يتابع «الخطيب» أيضًا تطور حالات اللاعبين المصابين، فيما طلب إجراء مزيد من المسحات للاطمئنان أكثر على اللاعبين خلال الفترة المقبلة.