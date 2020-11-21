شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يحول وجهة هذا اللاعب من الأهلي إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في تحول وجهة اللاعب كريم الطيب من الانتقال إلى القلعة الحمراء للذهاب إلى بيراميدز.

وكان «الطيب»، اللاعب الذي كان ضمن ناشئين الأهلي قبل رحيله إلى الإنتاج الحربي ومنه إلى أسوان حيث تألق الموسم الماضي، قد لفت أنظار مسؤولي القلعة الحمراء، وتحديدًا الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

وعرضت اللجنة اسم «الطيب» على المدير الفني السابق للفريق رينيه فايلر الذي أبدى موافقته المبدئية على ضم اللاعب فيما أرجأ الأمر لما بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرحل دون أن يتم الصفقة.

وعادت لجنة التخطيط، بطلب من «الخطيب» لعرض اللاعب على المدير الفني الجديد «موسيماني»، لكنه وبعد مشاهدته أكد عدم حاجته له في الفترة الحالية، ليقترب «الطيب» حاليًا من الانتقال إلى بيراميدز مقابل 5 مليون جنيه.