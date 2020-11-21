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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق منافسات تصفيات البطولة التنشيطية لكرة السلة لأندية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
الخليج 365 - عدن
انطلقت اليوم ، منافسات تصفيات البطولة التنشيطية لكرة السلة لأندية العاصمة المؤقتة عدن لفئة الرجال التي ينظمها اتحاد كرة السلة بعدن بإشراف الاتحاد العام لكرة السلة بمشاركة اندية التلال والميناء وشمسان والجلاء والشعلة .
و أقيمت مباراة الافتتاح بين فريقي الميناء والشعلة و انتهت بفوز فريق الميناء 78نقطة مقابل 27 نقطة و جاءت نتائج الفترات الأربع للمباراة 22/5 و 22/6 و 19/5 و 15/11 .
و ستقام منافسات تصفيات هذه البطولة بنظام الدوري من دور واحد و تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل , ويتأهل الفريقان الحائزان على المركزين الأول والثاني لنهائيات البطولة التنشيطية التي تقام منافستها في صالة الفقيد علي بامعبد بمدينة سيئون بمشاركة ابطال تجمعات عدن ولحج وحضرموت الساحل والوادي .
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