انطلاق منافسات تصفيات البطولة التنشيطية لكرة السلة لأندية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365 - عدن

انطلقت اليوم ، منافسات تصفيات البطولة التنشيطية لكرة السلة لأندية العاصمة المؤقتة عدن لفئة الرجال التي ينظمها اتحاد كرة السلة بعدن بإشراف الاتحاد العام لكرة السلة بمشاركة اندية التلال والميناء وشمسان والجلاء والشعلة .



و أقيمت مباراة الافتتاح بين فريقي الميناء والشعلة و انتهت بفوز فريق الميناء 78نقطة مقابل 27 نقطة و جاءت نتائج الفترات الأربع للمباراة 22/5 و 22/6 و 19/5 و 15/11 .

و ستقام منافسات تصفيات هذه البطولة بنظام الدوري من دور واحد و تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل , ويتأهل الفريقان الحائزان على المركزين الأول والثاني لنهائيات البطولة التنشيطية التي تقام منافستها في صالة الفقيد علي بامعبد بمدينة سيئون بمشاركة ابطال تجمعات عدن ولحج وحضرموت الساحل والوادي .