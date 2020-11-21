شكرا لقرائتكم تعرف على مشوار الزمالك ونادي مصر فى كأس مصر قبل موقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، نظيره فريق مصر، عند الثامنة مساء السبت، على ملعب استاد السويس الجديد، في المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس ، وستكون هذه هي البروفة الأخيرة للفارس الأبيض قبل المعركة الأهم على الإطلاق وديربي القرن، عندما يلتقي بالأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بستاد القاهرة ،يوم 27 نوفمبر الجاري.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.

ويغيب عن مواجهة الليلة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف، فيما سيقود أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، الجبهة اليمنى للفريق، فى مواجهة الليلة بدلاً من حازم إمام، ظهير الفريق الأيمن، الذى غاب عن تدريبات الفريق فى الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تعافيه والتأكد من سلبية المسحة الطبية التى خضع لها، إلا أن الجهاز الفنى للأبيض، فضل إراحته وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر.