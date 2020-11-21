موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة اليوم في كأس مصر

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

ويخوض الأهلي مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

واستعاد الأهلي خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في مواجهتي توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا، حيث انتظم اللاعبون في التدريبات بداية من أول أمس الخميس، في الوقت الذي يُفاضل موسيماني بين الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات لكي يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن في مواجهة أبو قير، لوجود رغبة في اعفاء محمد هاني من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.