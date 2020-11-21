شكرا لقرائتكم عصام الحضري: قصتى مثل ثابت البطل .. تعرض للهجوم طوال حياته وأصبح أسطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شبه عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، قصته الحالية بقصة حياة الراحل ثابت البطل أحد أشهر حراس المرمى فى تاريخ كرة القدم المصرية والنادى الأهلى، مؤكدًا أن البطل تعرض خلال حياته العملية كمديرًا للكرة بالقلعة الحمراء للنقد والهجوم الشرس من الجميع، وبعد أو وافته المنية تذكروا إنه أسطورة لا تتكرر وظلوا يمدحون فيه حتى يومنا هذا.

أوضح الحضرى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع": "ثابت البطل كان بيحب شغله جدًا، وكانت معظم الناس مش بتحبه علشان هو ماشى صح وبيحب يعمل الصح، وكنت أحد المقربين إليه بشدة، وفى يوم مرضه رافقته فى المستشفى حتى رحل عن عالمنا، وبعدها تذكر الجميع إنه كان يوجد أسطورة تدعى ثابت البطل ويتحاكون حاليًا عن صولاته وجولاته فى حراسة المرمى والإدارة".

تابع: "موقف البطل يشبه موقفى من الإعتزال حاليًا، فأنا مازلت ملتزم بالتدريبات وحريص على الحفاظ على لياقتى البدنية، ومازلت أتلقى عروضًا للعودة للملاعب من جديد رغم كبر سنى، ورغم ذلك أتعرض للنقد بشكل غير مبرر، لكن بعد أن أعلنت إعتزالى سيتذكرون إننى أسطورة ومن الصعب تكرارها مثلما حدث مع البطل".

وعن إمكانية إقامة مباراة إعتزال، أكد السد العالى إنه لم يفكر فى هذا الأمر حاليًا، إلا إنه سيكون وارد إقامة تلك المباراة، رغم إن فكرة مباراة الإعتزال بدأت تندثر.

وكان الحضرى كتب عبر حسابه على تويتر "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

ويضيف الحضرى :"لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدٍ جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وأردف السد العالى "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

وتابع "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكمل الحضرى "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شىء".