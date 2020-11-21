شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى للإفلات من مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلي في الخامسة عصر اليوم السبت نظيره أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019/2020 على ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية ،وبعد حسم تتويجه ببطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، يسعى الأهلي إلى استعادة لقب كأس مصر الغائب عن خزائنه في آخر موسمين لتعزيز رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب والبالغ 36.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..





*المقاولون العرب

من أغرب النهائيات موسم 2003/2004، عندما واجه الأهلي المقاولون العرب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، فى لقاء قلب ذئاب الجبل تأخرهم بهدف نظيف لفوز بهدفين بعد خروج أمير عبد الحميد، حارس الاهلى وقتها، مُصابًا ووقوف شادى محمد فى حراسة المرمى لاستنفاد الأهلى التبديلات الثلاثة، والمُثير فى الأمر أن الهدف الثانى للمقاولون جاء بعد إهدار الأهلى ركلة جزاء عن طريق محمد جودة لاعب الأحمر وقتها.





*غزل المحلة

موسم 2005 خرج الأهلي من الدور الثانى للبطولة فى مفاجأة مدوية أمام غزل المحلة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.





*بترول أسيوط

فى موسم 2007/2008 ودع الأهلي مُسابقة كأس مصر بغرابة أمام بترول أسيوط، الذى هبط فى الموسم السابق، بهدف نظيف سجله حمدى سيف ليُودع المارد الأحمر بطل الثُنائية وقتها، مُسابقة كأس مصر من دور الـ32 على يد فريق من الدرجة الثانية.





*الأسيوطى سبورت

تلقى النادى الأهلى مفاجأة جديدة بكأس مصر موسم 2017، بعدما ودع البطولة من ربع النهائى على يد فريق الأسيوطى سبورت والصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز "بيراميدز حالياً"، بعدما تعرض للخسارة بهدف نظيف دون رد.