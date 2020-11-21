شكرا لقرائتكم محمد إيهاب بطل الأثقال يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 31 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت ، محمد إيهاب بطل رفع الأثقال بعيد ميلاده الـ 31 ، وأنه من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم ، حيث أنه إحتفل بزفافه مؤخرا فى فترة حظر كورونا ، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل.

كما كشف محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الاثقال مؤخرا عن عن تسلمه كافة حقوقه المادية المتأخرة عن البطولات السابقة وحرص اللاعب على توجيهالشكر إلى كل من وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية وكذلك كل من ساهم في سرعة صرف المستحقات ، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. اليوم صُرفت كامل مستحقاتى الماديه المتأخره عن جميع البطولات فى الأعوام الماضيه .. شكر خاص لمن استمع لصوت الحق والعدل من وزارة الشباب والرياضه وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحى ولمن تابع إجراءات الصرف المستحقه من اللجنة الاوليمبيه المصريه وعلى رأسها المهندس هشام حطب .. و لكل من رفع معنويات رباعى رفع الأثقال بهذا التقدير فى هذه الفتره الحرجه من تاريخها و على أمل أن يرفع عنا الله الظلم ونلتقى مجدداً بالذهب .. وبعون من الله على الوعد ما دامت فى القلوب نبضات ترسم طموحاً بعلم مصر فى كل مكان

كان محمد إيهاب، البطل الأولمبى فى رفع الأثقال والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل، أعلن خضوعه لتحليل مفاجئ للمرة الرابعة للكشف عن المنشطات خلال عام 2020، بالرغم من غموض موقف مصر حتى الآن من المشاركة بسبب أزمة الإيقاف الدولى. وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".