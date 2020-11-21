شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الزمالك ضد نادي مصر .. الأبيض يسعى لتحقيق الفوز الأول الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك تحدٍ جديد عندما يواجه نظيره نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

وصعد نادي مصر للدوري الممتاز في الموسم المنقضي ليواجه الزمالك في مباراتين، قبل أن يهبط مجددا لدوري القسم الثاني، إلا أنه ترك بصمة لن تناسها جماهير القلعة البيضاء، حيث فشل الزمالك في الفوز عليه وانتهت المباراتان بالتعادل (1-1) و(0-0) على الترتيب.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية خوفًا من مفاجآت الكأس، خاصة أن المباراة لن تكون اختبارًا سهلاً أمام الأبيض رغم هبوط نادى مصر رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، لذا يسعى باتشيكو لإنهاء المباراة مبكرًا والتنبيه على اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى ستتاح للاعبين، مع التركيز على غلق المساحات وعدم إتاحة الفرصة للاعبى نادى مصر للضغط على الأبيض.

من ناحية أخرى، يسعى فريق نادى مصر، بتكوينه الجديد بقيادة مدربه أسامة نبيه لتحقيق مفاجأة فى مباراة اليوم أمام الزمالك، واستكمال مشواره فى كأس مصر، لتعويض إخفاقه فى مسابقة الدورى بعدما هبط رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما احتل المركز الثامن عشر والأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المُنقضى، حيث خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وهُزم فى 19 لقاء، وسجل 18 هدفًا فيما استقبل 57 هدفًا، ليُسدل الستار على مشواره ضمن الكبار بهذه النتائج.