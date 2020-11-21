شكرا لقرائتكم عبد الله وعبد الرحمن يدعمان شقيقهما صالح جمعة بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ثنائى الزمالك وعائلة جمعة، عبد الله وعبد الرحمن، على دعم شقيقهما الأكبر صالح جمعة، بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التى خضع لها لاعب الأهلى، بفيروس كورونا، حيث تم عزل صالح قبل المواجهة المرتقبة للقلعة الحمراء أمام أبى قير للأسمدة فى كأس مصر، وكتب عبد الله جمعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام "ألف مليون سلامة عليك وترجع بألف سلامة..شفاك الله".

فيما كتب عبد الرحمن جمعة لاعب فريق 99 بالزمالك وأصغر الأشقاء فى أسرته "ألف سلامة عليك يا حبيبى وان شاء الله ترجع أحسن من الأول".









وتخضع أسرة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة لاعبا الأهلي لمسحة طبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بعد إصابة اللاعبين خلال اليومين الماضيين. وجاء ذلك من أجل الاطمئنان على صحة أسر اللاعبين بعد اصابتهما بفيروس كورونا. وكان النادي الأهلي أعلن إصابة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا ويخضع اللاعبان لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏ ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وأكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة اليوم، السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.