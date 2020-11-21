شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد نادي مصر اليوم في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك



يدخل الزمالك تحدٍ جديد عندما يواجه نظيره نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

موعد مباراة الزمالك



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على اللقب المحلى، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يحلم أبناء ميت عقبة بالفوز بها والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

موعد مباراة الزمالك



ويستعرض "الخليج 365" أبرز معلومات عن مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم..





موعد مباراة الزمالك ونادي مصر اليوم



تُقام مباراة الزمالك ونادي مصر فى الثامنة من مساء اليوم السبت.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونادي مصر اليوم



تُذاع مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم عبر قناة أون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد نادي مصر



استقر باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، على الدفع بيوسف أوباما، امام نادي مصر فى كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك

وينتظر أن يخوض الزمالك مواجهة نادي مصر بتشكيل يضم كلاً من: محمد ابوجبل، احمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعه، طارق حامد، اسلام جابر، احمد سيد زيزو، أوباما، شيكابالا، مصطفي محمد.

- مشوار الزمالك فى كأس مصر قبل مواجهة نادي مصر



استهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.





- مشوار نادي مصر فى الكأس قبل مواجهة الزمالك



فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.





- تاريخ مواجهات الزمالك ونادي مصر قبل مباراة اليوم



فيما لم ينجح الزمالك فى تحقيق أى فوز من قبل على نادى مصر، حيث تقابل الفريقين فى مباراتين بالدورى الممتاز الموسم المنقضى، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما تعادلا مُجددًا فى الدور الثانى سلبيًا.

موعد مباراة الزمالك