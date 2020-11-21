شكرا لقرائتكم خبر عن سجن لاعب بيسبول سابق مدى الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سجن لاعب بيسبول أمريكي سابق يدعى براندون مارتن ( 27 عاماً) مدى الحياة بعد ضربه والده وعمه وشخصاً عابراً حتى الموت بمضرب البيسبول في منزل العائلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2015، واختار براندون مارتن الذي تعاقد معه نادي تامبا باي رايز في 2011 بأجر مليون دولار حياة الحفلات والمجون والمخدرات، وتم استدعاء الشرطة لمنزله 19 مرة، وألقي القبض عليه مرتين، وفي إحدى المرات ضرب والده المعاق وخنق والدته وهددها بمقص، ما نجم عنه احتجازه في مركز الشرطة، ثم إيداعه عيادة طبية للخضوع لاختبار سلامة نفسية مدته 72 ساعة.

و يوم الخميس بعد 4 ساعات للمحكمة، قرر القاضي سجن اللاعب مدى الحياة، دون السماح له باستئناف الحكم أو إطلاق سراح مشروط بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وتسعى عائلات الضحايا حالياً لرفع دعوى قضائية تتهم فيه الولاية بالإهمال؛ لأنها لم تضع حداً لتهور اللاعب مبكراً قبل ارتكابه الجريمة؛ لأنه كان نجماً في اللعبة، وكان نادي تامبا سرحه في 2015 بعد ضربه شقيقه وإصابة إصبعه بجرح تطلب تدخلاً طبياً ليعود لمنزل والديه، وينفق ما تبقى في جيبه من مال، وكان ينقم من زواج والده الأسود بوالدته البيضاء، ويستخدم مبيضاً ليغيّـر لون بشرته وفق أوراق الادعاء العام.